توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية

وذكرت قناة "الإخبارية السورية": أن "القوات الإسرائيلية تتوغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي".وأشارت القناة إلى أن القوات تداهم أحد المنازل بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة.وفي هذا السياق، استنكرت تصاعد توغلات القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة وريف درعا، وحذرت الوزارة في بيان من تداعيات هذه الانتهاكات على .وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوغلات تزامنت مع تكثيف تحليق الطيران المروحي والحربي في أجواء الجنوب السوري، في انتهاك لسيادة الجمهورية العربية السورية، وأكدت أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم وتجريف الأراضي الزراعية.وشددت دمشق على بطلان الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن القانون الدولي يعتبر هذه الممارسات باطلة ولا يعترف بها، وطالبت دمشق بخروج القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي السورية، داعية للضغط على لإنهاء انتهاكاتها للسيادة الوطنية.