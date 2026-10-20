السعودية ‌تؤجل مؤتمر "دافوس الصحراء"

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مها بنت بن في بيان إن "القرار يأتي انطلاقا من التزام المؤسسة تجاه شركائها وأعضائها والمتحدثين والمشاركين، وحرصا على أن تأتي النسخة العاشرة على قدر التطلعات، وأن تعكس المكانة العالمية التي اكتسبها المؤتمر من حيث حجم المشاركة وجودة التنظيم والأثر".وأكدت التزام المؤسسة بتقديم نسخة استثنائية تليق بما تحقق خلال عقد من الإنجازات والشراكات الإستراتيجية والرؤى المشتركة، وتعكس تطلعات مجتمعها العالمي نحو المستقبل.وأشارت إلى أن الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر في عام 2027 سيُعلن قريبًا، مؤكدة بقاء جميع التسجيلات والشراكات الحالية سارية دون تغيير، مبينة أن فرق ستواصل، خلال الأيام المقبلة، التواصل مع المعنيين للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم.ويأتي قرار مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تأجيل انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ويطلق عليه بصورة غير رسمية اسم " "، التي تحمل شعار "قوة الإرث"، إلى عام 2027، بعدما كان من المقرر أن تقام في خلال الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول 2026.وواجهت في الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في الحرب مع جماعة " "، حيث تبادلا الضربات، وشنت الجماعة هجمات استهدفت بنى تحتية عسكرية ومدنية وفي مجال الطاقة بأنحاء السعودية، منها مقر شركة ⁠النفط الوطنية "أرامكو" ومطار الرياض الدولي.