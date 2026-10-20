مباحثات اميركية اسرائيلية بشان عملية جديدة ضد إيران

ولم يكشف الموقع عن تفاصيل اللقاء، مشيرا إلى أن هيغسيث قام بالزيارة غير المعلنة لإسرائيل بهدف المناقشات حول إمكانية استئناف العمليات العسكرية، وقبل 8 أيام من الانتخابات في .ولم يعلق الجانبان الأمريكي والإسرائيلي رسميا على تلك المعلومات.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أكتوبر أنه سيتخذ قراره حول الخطوات اللاحقة بشأن في وقت قريب.وأفادت "أكسيوس" بأن ناقش مع نتنياهو إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران قبل الانتخابات في وإسرائيل.