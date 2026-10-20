بريطانيا تعلن عن حادثة بحرية تشمل ناقلة وقوات عسكرية قرب عُمان



أعلنت ، الثلاثاء، تلقي بلاغ عن حادثة شملت ناقلة وقوات عسكرية على بعد نحو 121 ميلاً بحرياً الدقم في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة، أن الحادثة وقعت في إطار نشاط عسكري مستمر بالمنطقة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة على علم بالحادث والتحقيقات لا تزال جارية.



ودعت، السفن المارة في المنطقة إلى متابعة التحذيرات الأمنية البحرية ومواكبة التطورات الميدانية.