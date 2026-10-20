وزير الخزانة الأميركي: لا شحنات نفط إيرانية في البحر حالياً

وقال بيسنت في تصريحات له، إن وضع النفطي يمكن تشبيهه بشركة تتجه نحو الإفلاس، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها أنشطة تصدير النفط الإيراني.وأضاف الأميركي أن تعرف جميع الجهات التي تقدم خدمات للنظام الإيراني، لافتاً إلى أنها شهدت توقفاً مفاجئاً في هذه الأنشطة.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الضغوط الأميركية على قطاع النفط الإيراني، وسط ترقب لتداعياتها على صادرات الخام وإمدادات الطاقة في الأسواق العالمية.