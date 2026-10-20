وثائق وفيديوهات سرية.. مجموعة "حنظلة" للقرصنة تعلن اختراق هاتف قائد إسرائيلي

وأتاح هذا الاختراق الوصول إلى مئات الوثائق السرية ومقاطع فيديو حساسة.وأوضحت المجموعة في بيان لها أن هذه العملية السيبرانية استهدفت أفيڤي بشكل مباشر، مما مكنها من الحصول على معلومات سرية تتعلق بأنشطة الوحدة المذكورة، وأفرادها، ومهامها العملياتية.وأشارت "حنظلة" إلى أن الغنيمة الرقمية شملت مئات الوثائق المصنفة، بالإضافة إلى عشرات مقاطع الفيديو التي سجلتها طائرات الاستطلاع المسيرة والطائرات الصغيرة بدون التابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدة أنها قامت بنشر جزء من هذه المواد كدليل على نجاح العملية.وفي سياق متصل، سلطت المجموعة الضوء على الدور الذي يلعبه القائد أميري أفيڤي في العمليات العسكرية في قطاع ولبنان، مشيرة إلى أن الإسرائيلي كان قد كرمه سابقا تقديرا لمشاركته في عملية قصف .وختمت "حنظلة" بيانها بالإشارة إلى ثغرة أمنية خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث كشفت أن بعض المعلومات العسكرية الحساسة كانت مخزنة على هواتف شخصية، وهو ما سهل عملية الاختراق وجعل هذه البيانات في متناول أيديها.