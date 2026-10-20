حلم العمر يتحول الى كابوس.. وفاة عروسين في ليلة زواجهما

وأسفر الحادث عن وفاة العروس، البالغة من العمر 23 عامًا، وابن عمها، البالغ 20 عامًا، فيما واصلت فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على العريس، الذي كان لا يزال مفقودًا عقب الحادث.وبعد استمرار عمليات البحث، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على العريس متوفيًا، وانتشلت جثمانه على الفور.وباشرت الجهات الأمنية التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.