ترامب: يمكننا إعلان النصر على إيران والانسحاب الفوري في أي وقت

وتوقع الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه، انخفاضا حادا في أسعار النفط عالميا قريبا، مشددا على أن منع من امتلاك سلاح نووي يظل "الهدف السياسي" الأسمى.وفي تصريحات له حول الملف الإيراني والتطورات الميدانية، لفت إلى أن الوضع قد وصل إلى مرحلة الحسم، قائلا: "يمكننا الانتصار في الحرب غدا، وبصراحة، يمكننا الانسحاب اليوم. سننتصر في الحرب قريبا جدا"وأكد ترامب أن المحور الجوهري للسياسة الأمريكية في هذا الملف يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن هذا التوجه هو "الهدف السياسي" الذي يجب الحفاظ عليه لضمان استقرار المنطقة.وعلى الصعيد الدولي والاقتصادي، أشار ترامب إلى أن التحركات الأمريكية تحظى بقبول واسع دوليا، قائلا: "العالم ممتن جدا لما نقوم به".وتوقع أن تنعكس هذه التطورات إيجابا وبشكل مباشر على أسواق الطاقة، مضيفا: "سترون انخفاضا كبيرا في أسعار النفط قريبا جدا".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبل التواجد الأمريكي في المنطقة، والسيناريوهات المرتقبة للتعامل مع الملف النووي الإيراني وتداعياته على أسواق .