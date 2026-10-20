القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز مفتوح وآمن أمام حركة السفن

وقال المتحدث، في تصريحات لقناة الجزيرة تابعتها ، إن " وشركاءها الإقليميين يتحكمون في ، مؤكداً أن القوات الأميركية مستعدة للتعامل مع التهديدات التي تواجه حركة الملاحة".وأضاف أن "مئات السفن عبرت المضيق بأمان، متهماً بمحاولة استهداف السفن العابرة"، معتبراً أن تلجأ إلى هذه التحركات بسبب ما وصفه باليأس.