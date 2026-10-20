منظمة الطيران المدني الدولي تحذر من تهديد المسيرات لسلامة الأجواء

وقال الأمين العام للمنظمة، ، خلال أسبوع سلامة الطيران المنعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إن سهولة الحصول على الطائرات المسيرة وسرعة تعلم تقنياتها قد تجعل المجال الجوي عرضة للخطر خلال وقت قصير.وأضاف أن الجهات الخبيثة تتكيف مع التقنيات الجديدة بوتيرة أسرع من تطور التشريعات، محذراً من أن أي ثغرة أمنية قد تهدد منظومة الطيران بأكملها.وشدد على أهمية التحرك المبكر لتعزيز أمن الطيران والحفاظ على ثقة المسافرين وضمان استمرارية حركة النقل الجوي.