السلطات الفرنسية: فرض حظر تجول جديد في بعض أحياء باريس ليلا

وذكرت الشرطة الفرنسية في بيان أنه "يُحظر أي تجمع غير مصرح به اعتبارا من، مساء اليوم الثلاثاء، وحتى السادسة من، صباح غدا الأربعاء".وتابعت، أنه "الحظر لاسيما في محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجادة شانزيليزيه، وكذلك محطات القطارات".