واشنطن تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة منذ بدء ولاية ترامب الثانية

وقال رئيس للخارجية الأميركية، بيغوت، في منشور على منصة «إكس»، إن تسحب التأشيرات بأعداد كبيرة وبوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في تاريخ .وأضاف بيغوت أن لن تتسامح مع انتهاك الأجانب للقوانين أو ارتكابهم عمليات احتيال أو تقويضهم ، مؤكداً أن الإدارة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد وحدودها.وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إدارة الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة، وتعزيز الرقابة على الحدود، وتسريع عمليات ترحيل المخالفين، فضلاً عن مراجعة طلبات لبعض الفئات.وكان ترامب قد تعهد، منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني 2025، بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.