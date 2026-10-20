خطورة نشاط إسرائيل العسكري في سوريا والتدخل الأمريكي.. توم باراك يوضح

واستبعد خلال كلمة ألقاها في العالمي في ، اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين وتركيا، معتبرا أن الطرفين لا يرغبان في الدخول في صراع من هذا النوع.وقال باراك: "إن إسرائيل أذكى من أن تفتح مواجهة حقيقية مع "، مضيفا أنه لا يعتقد أن تل أبيب تسعى إلى ذلك، وأن لا تريد بدورها الدخول في مواجهة مباشرة.وأعرب باراك عن قلقه إزاء غارة إسرائيلية نُفذت في 18 أغسطس على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال ، بالقرب من الحدود التركية.وأوضح باراك أن تركيا والولايات المتحدة لم تتلقيا إخطارا مسبقا بالعملية الإسرائيلية، قائلا إن أنقرة كان بإمكانها إرسال طائراتها بسرعة، الأمر الذي كان قد يضع الأطراف المعنية في "وضع مختلف تماما"، بحسب ما نقلت قناة "i24NEWS".وأضاف أن الوقت قد حان لوقف النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، متسائلا عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل لوقفه.وبررت إسرائيل، وفقا للتقرير، الهجوم بأنه يهدف إلى منع تعزيز الوجود العسكري التركي في المنطقة، فيما نفت وجود قوات تركية في القاعدة المستهدفة.وتطرق إلى الحرب في ، مشيرا إلى أن ستقدم دعما لوجستيا للسعودية، لكنها لن تنخرط في عمليات برية ضد الحوثيين.كما أشار إلى طبيعة الالتزامات التي تترتب على "اتفاق " الدفاعي، متسائلا عما إذا كانت تركيا ستنشر قوات برية إلى جانب لمواجهة الحوثيين، أو ستقدم طائرات مسيّرة من دون مقابل.وحذر باراك من أن التدخل البري الأمريكي في اليمن سيكون "بلا جدوى"، داعيا إلى البحث عن حلول إقليمية للصراعات بدلا من الاعتماد على القوة العسكرية.