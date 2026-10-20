الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري

وقال ، "انفجار ناقلة نفط عملاقة مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري بالممر الجنوبي لمضيق هرمز".

وأضاف "مالكو السفن وطواقمها يتحملون مسؤولية عبور مسارات غير مصرح بها في ".

وكانت الأميركية أكدت، اليوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام حركة عبور السفن، مشيراً إلى أن 95% من السفن نجحت في عبوره.