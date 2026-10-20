إيران تعلن تمسكها بمخزونها: لن تخرج ذرة من المواد النووية المخصبة

وقال المسؤول الإيراني: "لن تخرج حتى ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من "، معتبرا أن هذه المواد تمثل"رأس مال كبيرا وثروة وطني" مخصصة للاستخدام داخل البلاد.وأضاف رضائي أن الشعب والمسؤولين في إيران متفقون، بحسب تعبيره، على عدم إجراء مفاوضات قبل أن تبني الثقة، وأن بداية ذلك تتمثل في الاستجابة لشروط ، من دون أن يحدد في التصريحات تفاصيل هذه الشروط.من جانبه، أعلن منير حل مشكلة الحدود بين إيران وباكستان وإعادة فتحها اعتبارا من صباح يوم الاثنين، من دون تقديم تفاصيل عن أسباب إغلاقها أو نطاق استئناف الحركة عبرها.وأشاد قائد الجيش الباكستاني بأداء القوات الإيرانية خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، مؤكدا دعم بين البلدين من دون وجود أجنبي.وتأتي الزيارة في إطار تحركات باكستان، التي أدت دورا رئيسيا في الوساطة بين وطهران خلال العام الجاري.