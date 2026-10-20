​"التحالف العربي" يعلن تدمير منصة إطلاق صاروخ تجاه الرياض

وكتب المتحدث الرسمي باسم قوات ، عبر حسابه على منصة "إكس": "دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على اليوم من قبل الميليشيا الحوثية".وكان التحالف قد أعلن مسبقا، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها إلى الرياض.يذكر أنه منذ الاثنين 5 أكتوبر الحالي، اندلعت مواجهات برية وضربات صاروخية ألهب الجبهات بين وعدن والرياض، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات بين الحوثيين والقوات الحكومية والتحالف.