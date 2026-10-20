ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولارلدعم الجمهوريين في الانتخابات

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إن أكثر من 300 مليون دولار أنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، وتنظيم التجمعات الانتخابية وتجهيز قاعاتها، واللقاءات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للمشاركة في التصويت، والجهود المتعلقة بنزاهة الانتخابات.وأوضح أن قراره يأتي انطلاقا من إيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، ولا سيما بعد ما شاهده من تطورات في ومناطق أخرى بأوروبا، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها الأهم في تاريخ .وأضاف أن دعم الحزب الجمهوري يمثل بالنسبة إليه "شرفا عظيما"، مشيدا بما وصفه بدور الحزب في إعادة البلاد من "حافة الهاوية"، واختتم منشوره بشعار "لنجعل عظيمة مجددا!".وتأتي تصريحات ترامب مع احتدام المنافسة على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضيقة. ووفقا لـ "رويترز"، بلغ إجمالي الإنفاق على الإعلانات السياسية التي بثت بالفعل نحو 3.8 مليار دولار حتى 12 أكتوبر، استنادا إلى بيانات شركة "أد إمباكت" المتخصصة.