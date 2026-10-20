روسيا تعلن استعدادها لعقد اتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة

وقال ، خلال لقاء مع خريجي الجامعات الذين التحقوا حديثا بالخدمة الدبلوماسية: "سيأتي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ليحاولا ترتيب شيء ما معنا.. سنرى ما سيقدمانه".وأضاف: "إذا عرضوا علينا ما يعود علينا بالنفع الاقتصادي والمالي، فلماذا لا؟.. لكن يجب أن يتم ذلك دون أي تنازلات سياسية من جانبنا، ودون انتظار أي دعم سياسي يمكننا من تحقيق أهدافنا في جميع الشؤون العالمية، كما يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط".وحث الوزير على "عدم الإعجاب بحقيقة أن قرر عدم تطبيق قانون العقوبات، لأنه من غير المعروف كيف سيتصرف رئيس آخر"، كما قال لافروف: "اقرأوا ما يقولونه. لدينا معلومات حول كيفية تواصلهم مع جيراننا وأصدقائنا وشركائنا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولا نتوقع أي معجزات".وأشار إلى أن " الأمريكي سكوت بيسنت، في تعليقه على الاتفاق مع بشأن وقود ، ذكر أن هذا مجرد استثناء من الإجراءات التقييدية المعمول بها و"لا مفر"، وأكد وزير الخارجية، أنه "يجب أن ننطلق من حقيقة أن ، في أحسن الأحوال، هي منافس، وفي أدنى الأحوال، خصم غير مستعد للمنافسة العادلة".