ترامب بشأن إيران: الأمور تسير على نحو جيد للغاية

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية بخصوص .

وقال في تصريحات صحافية، "نقدم أداء جيدا بشأن ولم يبق أمامنا سوى اتخاذ القرار النهائي بخصوص الطريقة التي نريد أن ننتصر بها".

وأضاف "الأمور تسير على نحو جيد للغاية بخصوص إيران ولسنا بحاجة إلى أي مساعدة".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.