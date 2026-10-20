طهران تعلن شرطها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

وأوضح بزشكيان لعاصم منير الباكستاني الذي يزور حاليا أن "الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة اليوم، ويعتقد أن ستتعرض لهجوم جديد إذا دخلت في مفاوضات معها".وأشار بزشكيان إلى أن تروج باستمرار عبر وسائل الإعلام "لنيتها مهاجمة بلدنا، بهدف إخافة الشعب الإيراني"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني لا يخشى الشهادة"، حسب تعبيره.وكانت باكستان قد توسطت، بمشاركة ، في مذكرة تفاهم من 14 بندا وقعتها واشنطن وطهران في 18 يونيو، قبل أن تنهار في يوليو.