عراقجي: لن نفتح هرمز أمام الملاحة ما لم نتوصل لتفاهم مع واشنطن

وقال عراقجي في حوار مع قناة "العراقية الإخبارية"، "التزام بتعهدات مذكرة تفاهم إسلام آباد شرط للانتقال إلى مفاوضات بشأن ملفات أخرى"، مضيفا " جولات المفاوضات الثلاث مع واشنطن انتهت بشن حروب على وأثبتت عدم إمكانية الثقة بتعهداتها".

ولفت الى أن "مبادرة الأيام السبعة تهدف إلى إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحاً بشرط الالتزام بالتفاهمات السابقة"، مردفا "واشنطن هي من تعرقل المسار الدبلوماسي وتغلق أبواب المفاوضات وليس ".



واعتبر عراقجي أن "تنفيذ واشنطن تعهداتها السابقة يتيح فتح وبدء جولات تفاوضية إضافية وصولاً إلى الاتفاق النهائي".



وتابع "لن نفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة ما لم نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن، استمرار غياب الاتفاق مع واشنطن يعني بقاء القيود على حركة السفن في مضيق هرمز".