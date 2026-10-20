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عراقجي: لن نفتح هرمز أمام الملاحة ما لم نتوصل لتفاهم مع واشنطن
دوليات
2026-10-20 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
197 شوهد
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، الثلاثاء، أن بلاده لن تفتح
مضيق هرمز
بالكامل أمام الملاحة ما لم نتوصل إلى تفاهم مع
الولايات المتحدة الأمريكية
.
وقال عراقجي في حوار مع قناة "العراقية الإخبارية"، "التزام
واشنطن
بتعهدات مذكرة تفاهم إسلام آباد شرط للانتقال إلى مفاوضات بشأن ملفات أخرى"، مضيفا "
جولات المفاوضات الثلاث مع واشنطن انتهت بشن حروب على
إيران
وأثبتت عدم إمكانية الثقة بتعهداتها".
ولفت الى أن "مبادرة الأيام السبعة تهدف إلى إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحاً بشرط الالتزام بالتفاهمات السابقة"، مردفا "واشنطن هي من تعرقل المسار الدبلوماسي وتغلق أبواب المفاوضات وليس
طهران
".
واعتبر عراقجي أن "تنفيذ واشنطن تعهداتها السابقة يتيح فتح
مضيق هرمز
وبدء جولات تفاوضية إضافية وصولاً إلى الاتفاق النهائي".
وتابع "لن نفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة ما لم نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن، استمرار غياب الاتفاق مع واشنطن يعني بقاء القيود على حركة السفن في مضيق هرمز".
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