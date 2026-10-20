تأكيد أول إصابة بحمى إيبولا في نيجيريا

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قولها، إن المصابة هي إمرأة قادمة من أوغندا.وتم نقلها إلى المستشفى في العاصمة النيجيرية أبوجا، كما تم تحديد 44 شخصا ممن تواصلت معهم المصابة.ودعت الحكومة الفدرالية جميع الأجهزة التابعة لنظام الرعاية الصحية في البلاد إلى إبداء أكبر قدر من اليقظة والحذر.يذكر أن وباء حمى إيبولا تفشى في جمهورية الديمقراطية في مايو الماضي، وسجل في هذا البلد أكثر من 9.4 ألف حالة إصابة بالحمى، وقد توفي أكثر من 4.5 ألف شخص هناك، كما انتشر المرض في بعض الدول المجاورة، حيث تم تسجيل إصابات ووفيات في كينيا وأوغندا.