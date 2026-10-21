الامارات تعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم سيبراني

وأوضح المجلس أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من الرصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات ، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.ولم يحدد بيان السيبراني لحكومة الإمارات الجهات المتورطة في الهجمات السيبرانية أو من وراءها ولماذا تسعى للتعرض إلى أجهزة الدولة.