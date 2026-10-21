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الامارات تعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم سيبراني
دوليات
2026-10-21 | 01:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
61 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أكد
مجلس الأمن
السيبراني لحكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة
استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية.
وأوضح المجلس أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من الرصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.
وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.
وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.
ولم يحدد بيان
مجلس الأمن
السيبراني لحكومة الإمارات الجهات المتورطة في الهجمات السيبرانية أو من وراءها ولماذا تسعى للتعرض إلى أجهزة الدولة.
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