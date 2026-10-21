الولايات المتحدة تحذر السعودية من عواقب إقامة منشآت لتخصيب اليورانيوم

وجاء هذا التحذير على لسان ماثيو ، نائب منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، خلال حديثه في مؤسسة "كارنيغي".وأكد نابولي أن " تشترط الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار النووي كشرط أساسي لاستمرار التعاون".وقال: "إذا حاولت بناء قدرات تخصيب مستقلة، فإنها بذلك تخالف بنود اتفاقية 123 مع ، وستعرض تعاوننا للخطر.. وهذا أمر لا جدال فيه".وأوضح نابولي أن "الاتفاق يمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية ورقابة مشددة على البرنامج النووي السعودي"، مشيرا إلى أن "أي خرق لاتفاق الضمانات الشاملة مع أو آليات الرقابة الأمريكية سيؤدي فورا إلى إيقاف كل أشكال التعاون النووي بين وواشنطن".وكان قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاما.ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة لدخوله حيز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.وقال ترامب عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير .وطرح عضوا الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، في وقت سابق، مشروع قرار يهدف إلى تعطيل الاتفاق مع السعودية، وسط مخاوف من عدم احتوائه على "ضمانات كافية تحول دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية".وكانت صحيفة "وول " قد أشارت في وقت سابق، إلى أن "الاتفاق يسمح للسعودية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% بعد إجراء دراسات إضافية، وهو مستوى يقترب من الدرجة المستخدمة في الأغراض العسكرية".