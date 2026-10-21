أول تعليق إيراني على إغلاق العراق منفذ الشيب: لم نتلقَّ إشعاراً مسبقاً

وقال المتحدث باسم الوزارة، زيني وند، خلال مؤتمر صحفي، إن إغلاق المنافذ الحدودية مؤقتاً لمدة تتراوح بين ساعة وعدة ساعات لأسباب أمنية يُعد أمراً معتاداً لا يستدعي إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً.وأضاف أن الاتفاقية المشتركة بين وإيران بشأن إدارة المنافذ الحدودية تنص على ضرورة إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً في حال اتخاذ قرار بإغلاق أي منفذ لمدة تتجاوز يوماً واحداً.وأوضح زيني وند أن الجانب الإيراني لم يتلقَّ إشعاراً رسمياً بشأن إغلاق منفذ الشيب، مشيراً إلى أن تواصل متابعة القضية ودراسة تفاصيلها.وأغلقت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، منفذ الشيب الحدودي مع أمام المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر، في خطوة قالت مصادر إنها تأتي لإعادة النظر في الترتيبات الأمنية عند المنفذ.ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين عند المنفذ أن قررت إغلاقه، فيما أوضح مصدر ثالث أن القرار يهدف إلى مراجعة الترتيبات الأمنية، التي وصفها بأنها "ضعيفة وغير كافية".وبحسب وسائل إعلام، من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إغلاقاً تدريجياً لعدد من المنافذ الحدودية مع إيران، في وقت لم يتضح فيه عدد المعابر التي سيشملها القرار من أصل ستة منافذ تربط البلدين، وسط غياب إعلان رسمي من أو هيئة المنافذ الحدودية بشأن تفاصيل الإجراءات.في المقابل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن قرار بغداد جاء بطلب من ، ضمن ما وصفته بخطة العزل الاقتصادي المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى الإبقاء على منفذين حدوديين فقط مفتوحين بين البلدين.وسبق أن أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب خلال الشهر الماضي، على خلفية تحقيق أمني عقب استهداف بطائرات مسيّرة انطلاقاً من جزيرة في ، الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.