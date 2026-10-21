بوتين وويتكوف يبحثان في سان بطرسبورغ تسوية الحرب في أوكرانيا

وذكرت وسائل إعلام أن المباحثات تأتي عقب لقاءات أجراها ويتكوف مع القيادة الأوكرانية في العاصمة .وكان مسؤول أمريكي قد كشف، أمس الثلاثاء، أن ويتكوف سيبحث مع مقترحات أوكرانية جديدة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها في أوسلو كانت مثمرة وبناءة للغاية.