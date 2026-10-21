"الحرة": قرار بإغلاق مكاتب الحوثيين في العراق

ونقل الموقع عن مصادر عراقية حكومية (لم يسمها)، قولها إن " علي فالح أصدر قرارا بإغلاق مكاتب جماعة الحوثي في ، وإبعاد شخصية حوثية تنشط بشكل غير قانوني في البلاد".يذكر أن الجهات الحكومية لم تصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي المعلومات التي نقلتها "الحرة" حتى لحظة كتابة هذا الخبر.