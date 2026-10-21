الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن بهذا الموعد

ابدى الكرملين، اليوم الأربعاء، استعداد لاستئناف المحادثات الثلاثية مع وأوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بعد لقاء الرئيس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في سان .









وتابع: "قد تُعقد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، "على أن يكون موضوعها الرئيسي بناء الأمن... بعد انتهاء النزاع". وقال مستشار الكرملين أوشاكوف لصحافيين "أبلغ رئيسنا ستيف ويتكوف أننا مستعدون من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات المذكورة".وتابع: "قد تُعقد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، "على أن يكون موضوعها الرئيسي بناء الأمن... بعد انتهاء النزاع".