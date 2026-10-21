السعودية تستهدف إطلاق سفن ذاتية القيادة بنهاية 2027

وقال رئيس ، السهلي، على هامش البحري واللوجستي في جدة، إن العمل على المشروع بدأ عام 2025، بالتعاون مع جهات متخصصة في تصنيع السفن وتصنيفها واختبار تقنيات القيادة الذاتية.وأضاف السهلي أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية، معرباً عن تطلعه إلى إطلاق السفن ذاتية القيادة بنهاية العام المقبل، دون الكشف عن الشركات المشاركة أو أنواع السفن المستهدفة أو نطاق تشغيلها.وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تجارب المركبات ذاتية القيادة على الطرق انتقلت من مرحلة الاختبارات التنظيمية إلى بيئة التشغيل الفعلية، متوقعاً توسع انتشارها في شوارع المملكة خلال الفترة المقبلة.وكانت السعودية قد أطلقت في تموز 2025 المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في ، قبل إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرور في حزيران 2026 لتنظيم حركة هذه المركبات وتمكينها من اتخاذ قرارات القيادة آلياً.