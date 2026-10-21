البنتاغون يدرس إعادة تموضع قواته في الشرق الأوسط وترميم القواعد المتضررة

وذكرت صحيفة "بريكينغ ديفينس"، أن توازن بين الخيارات المتاحة لإعادة توزيع قواتها، مع مراعاة التكاليف وتحديد المنشآت التي تستحق إعادة التأهيل، مشيرة إلى أن البنتاغون لم يعلّق على حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.ونقلت الصحيفة أن الاستراتيجية الأمريكية تركز على توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تتطلب وجوداً عسكرياً أكثر إلحاحاً، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية.