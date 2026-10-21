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البنتاغون يدرس إعادة تموضع قواته في الشرق الأوسط وترميم القواعد المتضررة
دوليات
2026-10-21 | 10:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
136 شوهد
أفادت تقارير إعلامية، بأن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تدرس خيارات لإعادة تموضع قواتها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم المنشآت العسكرية التي تحتاج إلى الترميم، في ظل تداعيات الضربات التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة.
وذكرت صحيفة "بريكينغ ديفينس"، أن
الإدارة الأمريكية
توازن بين الخيارات المتاحة لإعادة توزيع قواتها، مع مراعاة التكاليف وتحديد المنشآت التي تستحق إعادة التأهيل، مشيرة إلى أن البنتاغون لم يعلّق على حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية.
ونقلت الصحيفة أن الاستراتيجية الأمريكية تركز على توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تتطلب وجوداً عسكرياً أكثر إلحاحاً، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية.
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