المرشد الايراني يبحث مع قاليباف تطورات الحرب والتحديات الاقتصادية في إيران

وذكر ، أن اللقاء تناول تطورات "الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية" التي تشنها وإسرائيل على .وأضاف المكتب أن اللقاء أكد أهمية تعزيز مقومات قوة البلاد، ودور نواب في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وترسيخ .كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومواصلة تنفيذ الملفات المتعلقة بالشركاء الاستراتيجيين للبلاد.