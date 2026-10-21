نتنياهو يصدر تعليمات لإسقاط النظام الإيراني

وقال نتنياهو، خلال تجمع انتخابي في مدينة ديمونا جنوب : "أرادت تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها.. ومع ذلك، تصر على الاستمرار. هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام".وأضاف: "تلك هي التوجيهات التي أعطيتها للجيش الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية".وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الرئيس الأميركي عارض خطط الإسرائيلي لاستئناف الهجمات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، خشية إشعال مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني.وبحسب التقرير، كان الجيش الإسرائيلي قد أعدّ خطة لتنفيذ عملية عسكرية تستمر عدة أيام، تبدأ خلال نهاية الأسبوع 10 تشرين الاول، وكانت تستهدف بنى تحتية مدنية ومنشآت نووية ومواقع تابعة للنظام الإيراني.وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقريرها بأن الجيش الإسرائيلي كان على استعداد لاستئناف الضربات العسكرية ضد إيران، غير أن العملية أُلغيت بعدما واجهت معارضة من الرئيس الأميركي .وأشار التقرير الذي أوردت تفاصيله صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسعى حاليا إلى استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وأنه أصدر مؤخرا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطط لشنّ هجوم جديد.ونقلت "فايننشال تايمز" عن 3 أشخاص مطلعين على تفاصيل المسألة أن الجيش الإسرائيلي كان قد حدد مجموعة من الأهداف المحتملة للعملية، شملت بنى تحتية مدنية ومنشآت نووية ومواقع مرتبطة بالنظام الإيراني.وأضافت المصادر أن العملية المخطط لها كانت ستتجاوز، من حيث الحجم والنطاق، عملية "الأسد الزائر" التي نُفذت في شباط الماضي.بحسب "فايننشال تايمز"، فإن الرئيس ترامب عارض تنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية، لأنه لم يكن يرغب في إعادة إشعال صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني.