‏ الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تشمل 5 أفراد و4 شركات و9 سفن مرتبطة بإيران

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "تم فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 5 أفراد و4 شركات و9 سفن".وأضافت ان "العقوبات تشمل أفرادا وشركة خدمات قانونية في وشركات شحن مرتبطة بسنغافورة والإمارات".