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تايوان تتحدث عن تصاعد حملات "التضليل الصينية" قبيل الانتخابات المحلية
دوليات
2026-10-21 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
56 شوهد
قال جهاز الاستخبارات الرئيسي في تايوان، إن
الصين
نشرت أكثر من 2.5 مليون معلومة مضللة أو كاذبة عبر الإنترنت تستهدف تايوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متهماً
بكين
بتكثيف عملياتها قبيل إجراء الانتخابات المحلية.
وفي تقرير قُدِّم للمشرعين، أفاد
مكتب الأمن القومي
التايواني بأن حجم هذه المعلومات المضللة ارتفع بنحو 48% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون مادة، مقارنة بنحو 1.69 مليون مادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح التقرير أن المحتوى الصيني ركّز على قضايا مثل الطاقة، والأمن الغذائي، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى استهداف مرشحين محددين عبر التلاعب بصورهم أو برامجهم الانتخابية، وذلك في مسعى للتأثير على انتخابات رؤساء البلديات والمحافظات في تايوان المقررة في تشرين الثاني.
ولم يرد
مكتب شؤون تايوان في الصين
على الفور على طلب للتعليق، وكانت
بكين
-التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايوان- قد نفت في مناسبات سابقة تدخلها في الانتخابات التايوانية أو نشرها لمعلومات مضللة.
وذكر التقرير أن بكين غالباً ما تبدأ بصياغة روايات عبر وسائل إعلام رسمية، ثم تعمل على تضخيمها من خلال "جيوش إلكترونية" وشركات علاقات عامة، بهدف زرع الانقسام بين التايوانيين، وأشار التقرير إلى أن هذه التكتيكات تشمل استخدام "مزارع المحتوى"، ومقاطع فيديو مُنشأة بواسطة
الذكاء الاصطناعي
، وحسابات وهمية، وإغراق المنصات بالتعليقات المنسقة.
كما جاء في التقرير: "لقد وسّعت
الصين
نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمعلومات، سعياً للتأثير على دعم الناخبين ونتائج الانتخابات".
وأضاف المكتب أن الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع معلومات حول الشؤون الجارية في تايوان، وسياسات المرشحين، وبيانات استطلاعات الرأي، وذلك لتوجيه عمليات التأثير وتوسيع نطاق التلاعب بالمعلومات -المدعوم بالذكاء الاصطناعي- بهدف "التأثير على تفضيلات الناخبين ونتائج الانتخابات".
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل جرى تداولها بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "
فيسبوك
" و"ثريدز" و"
يوتيوب
" ومنتديات الإنترنت.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب
الأمن القومي
أن الهجمات الإلكترونية الصينية التي استهدفت الوكالات الحكومية التايوانية بلغ متوسطها 2.58 مليون هجمة يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ حيث شهدت التهديدات المكتشفة ارتفاعاً حاداً بدءاً من شهر يونيو، لتصل إلى 185.6 مليون هجمة في يوليو، و106.4 مليون هجمة في أغسطس.
وذكر التقرير أنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه الأنشطة جزءاً من عمليات استخباراتية استباقية وتمهيداً لأعمال مضايقة تهدف إلى التدخل في انتخابات "التسعة في واحد" التي ستشهدها تايوان في نهاية العام".
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