تايوان تتحدث عن تصاعد حملات "التضليل الصينية" قبيل الانتخابات المحلية

قال جهاز الاستخبارات الرئيسي في تايوان، إن نشرت أكثر من 2.5 مليون معلومة مضللة أو كاذبة عبر الإنترنت تستهدف تايوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متهماً بتكثيف عملياتها قبيل إجراء الانتخابات المحلية.





وأوضح التقرير أن المحتوى الصيني ركّز على قضايا مثل الطاقة، والأمن الغذائي، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى استهداف مرشحين محددين عبر التلاعب بصورهم أو برامجهم الانتخابية، وذلك في مسعى للتأثير على انتخابات رؤساء البلديات والمحافظات في تايوان المقررة في تشرين الثاني. وفي تقرير قُدِّم للمشرعين، أفاد التايواني بأن حجم هذه المعلومات المضللة ارتفع بنحو 48% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون مادة، مقارنة بنحو 1.69 مليون مادة في الفترة نفسها من العام السابق.وأوضح التقرير أن المحتوى الصيني ركّز على قضايا مثل الطاقة، والأمن الغذائي، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى استهداف مرشحين محددين عبر التلاعب بصورهم أو برامجهم الانتخابية، وذلك في مسعى للتأثير على انتخابات رؤساء البلديات والمحافظات في تايوان المقررة في تشرين الثاني.

ولم يرد على الفور على طلب للتعليق، وكانت -التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه تايوان- قد نفت في مناسبات سابقة تدخلها في الانتخابات التايوانية أو نشرها لمعلومات مضللة.

وذكر التقرير أن بكين غالباً ما تبدأ بصياغة روايات عبر وسائل إعلام رسمية، ثم تعمل على تضخيمها من خلال "جيوش إلكترونية" وشركات علاقات عامة، بهدف زرع الانقسام بين التايوانيين، وأشار التقرير إلى أن هذه التكتيكات تشمل استخدام "مزارع المحتوى"، ومقاطع فيديو مُنشأة بواسطة ، وحسابات وهمية، وإغراق المنصات بالتعليقات المنسقة.

كما جاء في التقرير: "لقد وسّعت نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمعلومات، سعياً للتأثير على دعم الناخبين ونتائج الانتخابات".

وأضاف المكتب أن الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع معلومات حول الشؤون الجارية في تايوان، وسياسات المرشحين، وبيانات استطلاعات الرأي، وذلك لتوجيه عمليات التأثير وتوسيع نطاق التلاعب بالمعلومات -المدعوم بالذكاء الاصطناعي- بهدف "التأثير على تفضيلات الناخبين ونتائج الانتخابات".

وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل جرى تداولها بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك " " و"ثريدز" و" " ومنتديات الإنترنت.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب أن الهجمات الإلكترونية الصينية التي استهدفت الوكالات الحكومية التايوانية بلغ متوسطها 2.58 مليون هجمة يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ حيث شهدت التهديدات المكتشفة ارتفاعاً حاداً بدءاً من شهر يونيو، لتصل إلى 185.6 مليون هجمة في يوليو، و106.4 مليون هجمة في أغسطس.

وذكر التقرير أنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه الأنشطة جزءاً من عمليات استخباراتية استباقية وتمهيداً لأعمال مضايقة تهدف إلى التدخل في انتخابات "التسعة في واحد" التي ستشهدها تايوان في نهاية العام".