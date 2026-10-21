البنتاغون يخطط لإنشاء "قيادة الحرب المستقلة"

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن خططها لإنشاء قيادة عسكرية مستقلة مختصة بتطبيق وتشغيل الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بحلول الأول من أكتوبر عام 2027.

وجاء في بيان البرنامج: "لمشروع أجينكورت هدفان، بحلول 1 أكتوبر 2027، إنشاء قيادة حرب مستقلة، بقيادة جنرال بأربع نجوم، وتمكينها بالسلطة اللازمة لتنفيذ أكبر تحول مؤسسي منذ فترة ما بين الحربين العالميتين".

ويأتي هذا الإعلان في سياق سعي البنتاغون لتعزيز قدراته في مجال الطائرات المسيرة، حيث سبق وأن كشف وزير الحرب بيت هيغسيث عن برنامج " أجينكورت" خصيصا لهذا الغرض.

ومشروع "أجينكورت" هو مبادرة عسكرية أمريكية استراتيجية تهدف إلى تسريع إدخال الأنظمة ذاتية التشغيل والروبوتية إلى القوات المسلحة الأمريكية، وتمهيد الطريق لتأسيس قيادة عسكرية مستقلة وجديدة بالكامل بحلول أكتوبر 2027.