من هي الجهات التي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليها اليوم؟

وادناه الجهات التي فرضت عقوبات عليها:
تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
كارناكيس كوسماس، يوانيس، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 20 أغسطس 1982؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ الجنس
: ذكر؛ جواز السفر: PA1335855 (بنما) تاريخ الانتهاء: 5 فبراير 2030 (فردي [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.
كارناكيس كوسماس، كونستانتينوس، بنما؛ تاريخ الميلاد: 22 فبراير 1981؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ جنسية بديلة: اليونان
؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-744-805 (بنما)؛ جواز السفر: PA1035491 (بنما) تاريخ الانتهاء: 4 أبريل 2028 (فردي) [IRAN-EO13902] مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.
كارناكيس كوسماس، سوفيانوس، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 6 يناير 1975؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ جنسية بديلة: اليونان؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-708-550 (بنما)؛ جواز السفر: PA1335856 (بنما) تاريخ انتهاء الصلاحية: 5 فبراير 2030 (فرد) [IRAN-EO13902] مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.
أورتيغا جونز
، بيدرو، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 31 يناير 1976؛ الجنسية: بنما؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-505-139 (بنما)؛ جواز السفر: PA0865191 (بنما) تاريخ انتهاء الصلاحية: 10 مارس 2027 (فرد) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.
أورتيغا جونز، روبرتو
، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد 24 ديسمبر
1972؛ الجنسية بنما؛ الجنس ذكر؛ رقم التعريف PE-7-925 (بنما) (فرد) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.
تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
شركة أميغوز سنغافورة
المحدودة، 2 طريق لينغ كي، رقم 02-10، مركز ثاي هونغ، سنغافورة 159086، سنغافورة؛ الموقع الإلكتروني: https://amigozsg.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 27 نوفمبر
2019؛ رقم العمل: 201940121Z (سنغافورة) [IRAN-EO13902].
كارناكيس وكارناكيس، مبنى غلوبال بلازا، شارع 50، الطابق 21، مدينة بنما، بنما؛ 158 شارع ميراشياس وألكيفيادو، بيرايوس 185 35، اليونان؛ الموقع الإلكتروني: karnakiskarnakis.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 13 مارس 2006؛ نوع المنظمة: أنشطة قانونية؛ رقم RUC: 921299-2-23411 (بنما) [IRAN-EO13902].
شركة روكسيت للشحن والتجارة البحرية (ش.م.)، بنما؛ الطابق الخامس، 90 شارع إيرون بوليتكنيو، بيرايوس 185 36، اليونان؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 3 يناير 2023؛ رقم تسجيل الشركة: 155731846-2-2023 (بنما)؛ رقم تعريف المنظمة البحرية الدولية: 6385886 [إيران-EO13902].
شركة ويلز للشحن البحري (بالعربية: ويلز شيبينغ لاين ذ م م)، المكتب 412، القطعة 243-210، القصيص الصناعية الثانية، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مبنى المنصور
405، طريق دمشق، القصيص، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.whalesshipping.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 9 يناير 2013؛ رقم تعريف المنظمة البحرية الدولية: 6417176. رخصة رقم 681649 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم غرفة التجارة 213388 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم السجل التجاري 10889096 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1107940 (الإمارات العربية المتحدة) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD.).
تمت إضافة السفن التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
أنيموس (3E2064) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 1999؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9205952؛ رقم تعريف خدمة الملاحة البحرية المتنقلة MMSI 352898798 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).
ديستني (3FRG6) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2009؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9385491؛ رقم تعريف خدمة الملاحة البحرية المتنقلة MMSI 370662000 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).
فلامينغو 1 (3E2656) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9474199. MMSI 352002503 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).
غلوريس (3E6032) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9449510؛ MMSI 352003155 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).
هارموني (3E7470) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9449522؛ MMSI 352003307 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة: ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING SA).
برايد (3E5229) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2011؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9487407؛ MMSI 352003589 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة: ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING SA).
برينس (3E8283) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9548316؛ MMSI 352005105 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة ش.م.م).
ويلز دايموند (A6E2076) سفينة طاقم/إمداد، ترفع علم الإمارات العربية المتحدة؛ سنة بناء السفينة 2006؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9375032؛ MMSI 470132000 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة ويلز للشحن ذ.م.م).
ويلز بيرل سفينة طاقم/إمداد، ترفع علم الإمارات العربية المتحدة؛ سنة بناء السفينة 2008؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9483114؛ MMSI 470034000 (سفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: WHALES SHIPPING LINE LLC).
تم حذف العناصر التالية من قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):
شركة MOXING CARTOON (المعروفة أيضًا باسم SHANGHAI MOXING CULTURAL MEDIA CO LTD (بالصينية المبسطة: 上海墨星⽂化传播有限公司))، 901-7، رقم 439 طريق ييشان، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين
؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا
الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000572013 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 913101040936933514 (الصين) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).
شركة شنغهاي موكسينغ للإعلام الثقافي المحدودة (بالصينية المبسطة: 上海墨星⽂化传播有限公司) (المعروفة أيضًا باسم موكسينغ كارتون)، 901-7، رقم 439 طريق ييشان، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000572013 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 913101040936933514 (الصين) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).
لو، هيتشنغ، الغرفة
810، رقم 760، طريق تشينتشو، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ قوانغتشو، قوانغدونغ، الصين؛ تاريخ الميلاد 6 أبريل 1974؛ مكان الميلاد شنغهاي، الصين؛ الجنسية: صيني؛ الجنس: ذكر؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات المحظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسم 510.214؛ رقم الهوية الوطنية
31010619740406283X (الصين) (فرد) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).
استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة والكارتون (المعروف أيضًا باسم استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة (بالصينية المبسطة: 上海弘漫动漫设计工作室))، الغرفة 705، الطابق 7، المبنى 1، رقم 1919 طريق تشونغشان الغربي، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000570122 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 91310104093794515H (الصين) [DPRK3] مرتبط بـ: لو، هيتشنغ.
استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة (بالصينية المبسطة: 上海弘漫动漫设计工作室) (المعروف أيضًا باسم استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة والكارتون)، الغرفة 705، الطابق 7، المبنى 1، رقم 1919 طريق تشونغشان الغربي، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000570122 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 91310104093794515H (الصين) [DPRK3] مرتبط بـ: لو، هيتشنغ.
ريباكوف، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андлей Алексеевич) (ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андrey Аляксеевич)))، مينسك، روسيا
البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) بيلاروسيا.
ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андрэй Аляксеевич) (ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكوف، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андreyй Алексеевич)))، مينسك، روسيا البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) بيلاروسيا.
ريباكو، أندريه (المعروف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андрэй Аляксеевич)؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андreyй Алексеевич))، مينسك، روسيا البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) [بيلاروسيا].