من هي الجهات التي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليها اليوم؟

وادناه الجهات التي فرضت عقوبات عليها:تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):كارناكيس كوسماس، يوانيس، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 20 أغسطس 1982؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ : ذكر؛ جواز السفر: PA1335855 (بنما) تاريخ الانتهاء: 5 فبراير 2030 (فردي [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.كارناكيس كوسماس، كونستانتينوس، بنما؛ تاريخ الميلاد: 22 فبراير 1981؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ جنسية بديلة: ؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-744-805 (بنما)؛ جواز السفر: PA1035491 (بنما) تاريخ الانتهاء: 4 أبريل 2028 (فردي) [IRAN-EO13902] مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.كارناكيس كوسماس، سوفيانوس، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 6 يناير 1975؛ مكان الميلاد: بنما؛ الجنسية: بنما؛ جنسية بديلة: اليونان؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-708-550 (بنما)؛ جواز السفر: PA1335856 (بنما) تاريخ انتهاء الصلاحية: 5 فبراير 2030 (فرد) [IRAN-EO13902] مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.أورتيغا ، بيدرو، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد: 31 يناير 1976؛ الجنسية: بنما؛ الجنس: ذكر؛ رقم الهوية: 8-505-139 (بنما)؛ جواز السفر: PA0865191 (بنما) تاريخ انتهاء الصلاحية: 10 مارس 2027 (فرد) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.أورتيغا جونز، ، مدينة بنما، بنما؛ تاريخ الميلاد 24 1972؛ الجنسية بنما؛ الجنس ذكر؛ رقم التعريف PE-7-925 (بنما) (فرد) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: كارناكيس وكارناكيس.تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):شركة أميغوز المحدودة، 2 طريق لينغ كي، رقم 02-10، مركز ثاي هونغ، سنغافورة 159086، سنغافورة؛ الموقع الإلكتروني: https://amigozsg.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 27 2019؛ رقم العمل: 201940121Z (سنغافورة) [IRAN-EO13902].كارناكيس وكارناكيس، مبنى غلوبال بلازا، شارع 50، الطابق 21، مدينة بنما، بنما؛ 158 شارع ميراشياس وألكيفيادو، بيرايوس 185 35، اليونان؛ الموقع الإلكتروني: karnakiskarnakis.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 13 مارس 2006؛ نوع المنظمة: أنشطة قانونية؛ رقم RUC: 921299-2-23411 (بنما) [IRAN-EO13902].شركة روكسيت للشحن والتجارة البحرية (ش.م.)، بنما؛ الطابق الخامس، 90 شارع إيرون بوليتكنيو، بيرايوس 185 36، اليونان؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 3 يناير 2023؛ رقم تسجيل الشركة: 155731846-2-2023 (بنما)؛ رقم تعريف المنظمة البحرية الدولية: 6385886 [إيران-EO13902].شركة ويلز للشحن البحري (بالعربية: ويلز شيبينغ لاين ذ م م)، المكتب 412، القطعة 243-210، القصيص الصناعية الثانية، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مبنى 405، طريق دمشق، القصيص، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.whalesshipping.com ؛ تاريخ تأسيس المنظمة: 9 يناير 2013؛ رقم تعريف المنظمة البحرية الدولية: 6417176. رخصة رقم 681649 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم غرفة التجارة 213388 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم السجل التجاري 10889096 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1107940 (الإمارات العربية المتحدة) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD.).تمت إضافة السفن التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):أنيموس (3E2064) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 1999؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9205952؛ رقم تعريف خدمة الملاحة البحرية المتنقلة MMSI 352898798 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).ديستني (3FRG6) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2009؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9385491؛ رقم تعريف خدمة الملاحة البحرية المتنقلة MMSI 370662000 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).فلامينغو 1 (3E2656) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9474199. MMSI 352002503 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).غلوريس (3E6032) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9449510؛ MMSI 352003155 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة).هارموني (3E7470) سفينة شحن عامة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9449522؛ MMSI 352003307 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة: ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING SA).برايد (3E5229) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2011؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9487407؛ MMSI 352003589 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة: ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING SA).برينس (3E8283) ناقلة بضائع سائبة، علم بنما؛ سنة بناء السفينة 2010؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9548316؛ MMSI 352005105 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة روكسيت ماريتيم للشحن والتجارة ش.م.م).ويلز دايموند (A6E2076) سفينة طاقم/إمداد، ترفع علم الإمارات العربية المتحدة؛ سنة بناء السفينة 2006؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9375032؛ MMSI 470132000 (السفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبطة بشركة ويلز للشحن ذ.م.م).ويلز بيرل سفينة طاقم/إمداد، ترفع علم الإمارات العربية المتحدة؛ سنة بناء السفينة 2008؛ رقم تسجيل السفينة IMO 9483114؛ MMSI 470034000 (سفينة) [IRAN-EO13902] (مرتبط بـ: WHALES SHIPPING LINE LLC).تم حذف العناصر التالية من قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):شركة MOXING CARTOON (المعروفة أيضًا باسم SHANGHAI MOXING CULTURAL MEDIA CO LTD (بالصينية المبسطة: 上海墨星⽂化传播有限公司))، 901-7، رقم 439 طريق ييشان، منطقة شوهوي، شنغهاي، ؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000572013 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 913101040936933514 (الصين) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).شركة شنغهاي موكسينغ للإعلام الثقافي المحدودة (بالصينية المبسطة: 上海墨星⽂化传播有限公司) (المعروفة أيضًا باسم موكسينغ كارتون)، 901-7، رقم 439 طريق ييشان، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000572013 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 913101040936933514 (الصين) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).لو، هيتشنغ، 810، رقم 760، طريق تشينتشو، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ قوانغتشو، قوانغدونغ، الصين؛ تاريخ الميلاد 6 أبريل 1974؛ مكان الميلاد شنغهاي، الصين؛ الجنسية: صيني؛ الجنس: ذكر؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات المحظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسم 510.214؛ رقم 31010619740406283X (الصين) (فرد) [DPRK3] (مرتبط بـ: SEK STUDIO).استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة والكارتون (المعروف أيضًا باسم استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة (بالصينية المبسطة: 上海弘漫动漫设计工作室))، الغرفة 705، الطابق 7، المبنى 1، رقم 1919 طريق تشونغشان الغربي، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000570122 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 91310104093794515H (الصين) [DPRK3] مرتبط بـ: لو، هيتشنغ.استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة (بالصينية المبسطة: 上海弘漫动漫设计工作室) (المعروف أيضًا باسم استوديو شنغهاي هونغمان لتصميم الرسوم المتحركة والكارتون)، الغرفة 705، الطابق 7، المبنى 1، رقم 1919 طريق تشونغشان الغربي، منطقة شوهوي، شنغهاي، الصين؛ خطر العقوبات الثانوية: لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، القسمان 510.201 و510.210؛ المعاملات محظورة على الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية: القسم 510.214 من لوائح العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ رقم التسجيل 310104000570122 (الصين)؛ رمز الائتمان الاجتماعي الموحد (USCC) 91310104093794515H (الصين) [DPRK3] مرتبط بـ: لو، هيتشنغ.ريباكوف، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андлей Алексеевич) (ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андrey Аляксеевич)))، مينسك، البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) بيلاروسيا.ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андрэй Аляксеевич) (ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكوف، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андreyй Алексеевич)))، مينسك، روسيا البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) بيلاروسيا.ريباكو، أندريه (المعروف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألياكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОЎ، Андрэй Аляксеевич)؛ ويعرف أيضًا باسم ريباكو، أندريه ألكسيفيتش (السيريلية: РЫБАКОВ، Андreyй Алексеевич))، مينسك، روسيا البيضاء؛ تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1976؛ بوب ماهيليو، بيلاروسيا؛ الجنسية بيلاروسيا؛ الجنس ذكر (فرد) [بيلاروسيا].