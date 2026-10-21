روسيا وأوكرانيا توافقان على مقترح أمريكي لعقد اجتماع ثلاثي

وقال المسؤول في تصريح نقلته وتابعته ، ان " وأوكرانيا وافقتا على المقترح الأمريكي لعقد اجتماع ثلاثي تقني"، مبينا ان "ويتكوف وكوشنر عرضا على عقد اجتماع ثلاثي تقني بحضور أوكرانيا".وأضاف ان "ويتكوف وكوشنر ناقشا مع بوتين التقدم في المباحثات مع "، مشيرا الى ان "ويتكوف وكوشنر ناقشا مع بوتين خطة اقتصادية لما بعد الحرب وبحثا أمن أوروبا".وتابع ان "اجتماع ويتكوف وكوشنر مع بوتين يهدف إلى الدفع بجهود لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".