السيسي يحدد دور مصر في الدفاع عن السعودية

وشدد السيسي في كلمة في جلسة بعنوان "أمن الوطن والمواطن" في إطار اليوم الثالث لأعمال 2026، على أن أمن دول جزء لا يتجزأ من العربي والمصري.وقال السيسي إن الجهد العسكري المصري يستهدف الدفاع عن الأراضي وكذلك أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك، مؤكدا أن التحرك المصري لا يمتد إلى عمليات خارج نطاق الدفاع عن المعنية.وشدد الرئيس المصري على أن الأمن القومي العربي "لا يتجزأ"، وأن استقرار دول الخليج يمثل مسألة مرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري، موضحا أن دعم المملكة يأتي امتدادا لمفهوم الأمن العربي المشترك، وليس تفويضًا بشن هجمات على دول أخرى.وفي سياق أوسع أكد السيسي ضرورة استعادة الاستقرار في التي تشهد أزمات، ومن بينها وليبيا والصومال، معتبرا أن الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي.وجدد الرئيس المصري التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التي قال إنها تحكم تحركات القاهرة منذ عام 2014، وفي مقدمتها عدم التدخل في للدول، ورفض التآمر، والحفاظ على وحدة ومؤسساتها، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، إلى جانب دعم التعاون من أجل البناء والتنمية وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.وتأتي تصريحات السيسي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والجدل بشأن طبيعة الدور العسكري الذي يمكن أن تؤديه مصر في دعم السعودية، بعدما طرح داخل البرلمان المصري تفويض للرئيس لاتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة والتضامن معها والدفاع عن أراضيها في مواجهة الاعتداءات الخارجية، بالتنسيق بين البلدين.