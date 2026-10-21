"مقاتلات إسرائيلية" تجري طلعة جوية فوق سوريا والعراق وصولا لحدود إيران

كشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، الأربعاء، عن قيام عشرات المقاتلات الإسرائيلية بإجراء طلعة جوية وصولا لحدود ، مشيرا الى أن الطائرات اتبعت مسارا فوق والعراق.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين: "عشرات المقاتلات الإسرائيلية أجرت طلعة جوية الاثنين وصولا لحدود "، مضيفين "مقاتلات اتبعت مسارا فوق والعراق يتوافق مع ضربة ضد إيران". وأضافوا "تل أبيب أخطرت بأن العملية تدريب يهدف لاستعراض القوة وردع إيران عن مهاجمة إسرائيل". وكشفوا أن "إسرائيل كانت تعلم بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ستكتشف الطلعة". كما نقل "أكسيوس" عن مصادر أمريكية، "لدينا انطباع بأن إسرائيل كانت تأمل أن تستهدف إيران المقاتلات ما يوفر مبررا لشن ضربات"، مضيفة " الإسرائيلي أخبر نظيره الأمريكي أن استئناف الحرب حاليا قد يؤجل انتخابات إسرائيل".