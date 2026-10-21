انفجارات في سيريك جنوبي إيران

أفادت ، مساء الأربعاء، بدوي انفجارات في سيريك جنوبي البلاد.





وقالت الوكالة الإيرانية في خبر عاجل لها، "دوي عدة انفجارات في منطقة كربان في سيريك جنوبي البلاد". وأضافت "لم يتضح بعد مصدر الانفجارات".