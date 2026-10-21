الحوثيون: 62 غارة جوية سعودية على اليمن خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، ، أن الطيران الحربي السعودي شن 62 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار سريع أن الغارات استهدفت ما وصفه بالأعيان المدنية في العاصمة ومحافظات مأرب وصعدة ولحج وتعز، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح سريع أن الغارات نفذت بواسطة طائرات مقاتلة من طراز "F-15"، أقلعت من قاعدة خميس مشيط، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت في خسائر بشرية في المناطق المستهدفة.



وأضاف المتحدث العسكري أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات بالصواريخ التي قال إنها استهدفت منذ بدء التصعيد في 13 يوليو الماضي، بلغ 2855 غارة جوية وهجوما صاروخيا.



وتصاعدت المواجهات بين التحالف بقيادة والحوثيين منذ مطلع أكتوبر، بعد إعلان التحالف تنفيذ "عملية واسعة" ضد قدرات الجماعة، رافقتها هجمات حوثية بالصواريخ والمسيرات على مطارات ومنشآت سعودية.