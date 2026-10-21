ترامب يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، قرب التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال في كلمة له، "نتفاوض مع حاليا بشأن أوكرانيا".

وأضاف "نحن أقرب إلى التوصل لاتفاق من أي وقت مضى".

وكان مسؤول أمريكي كشف، اليوم الأربعاء، ان روسيا وأوكرانيا وافقتا على المقترح الأمريكي لعقد اجتماع ثلاثي تقني.