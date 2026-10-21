واشنطن تستعد لإجلاء بعض موظفي سفاراتها وعائلاتهم من دول الخليج

وأشار متحدثان وفق الوكالة إلى أن القرار مرتبط باحتمال استئناف العمليات القتالية في المنطقة، وبشكل خاص، جرى الحديث عن اشتباكات تشارك فيها حركة " " (الحوثيون).وأصدرت في اليوم تحذيرا بسبب هجمات محتملة للحوثيين على المملكة.وأشار مسؤولان أمريكيان إلى أن أمر الإجلاء قد يشمل جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في وأفراد عائلاتهم.وأكد مصدر دبلوماسي وفق وكالة "فرانس برس"، أن أصدرت بالفعل أمرا رسمياً لجميع موظفي سفارتها في الرياض وعائلاتهم بمغادرة . كما شملت التوجيهات مغادرة أفراد عائلات العاملين في السفارات الأمريكية في دول خليجية أخرى بالمنطقة.وشمل التنبيه الأمني الواسع الصادر عن الخارجية الأمريكية رعاياها في عدة دول بالشرق الأوسط، من بينها: الإمارات، ، ، ، قطر، ، ، ولبنان. وحذرت السفارات من احتمال استهداف والجماعات الداعمة لها لمصالح أو منشآت مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها.وفرضت الحكومة الأمريكية قيودا مشددة تشترط حصول موظفيها على إذن خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار داخل السعودية.