السعودية تعلن وفاة مقيم باعتداء استهدف مطار الملك فهد

أعلنت السعودي، عن وفاة مقيم بعد تعرض لاعتداء.

وقالت الهيئة، "وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين بعد تعرض لاعتداء مساء الأربعاء".

وأضافت هيئة الطيران "الاعتداء على مطار بالدمام أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها".

وكانت أعلنت، الأربعاء، مقتل شخصين، إثر محاولة استهداف منشأة في حقل الشيبة النفطي بالمنطقة الشرقية.