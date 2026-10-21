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السعودية تعلن وفاة مقيم باعتداء استهدف مطار الملك فهد
دوليات
2026-10-21 | 18:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
57 شوهد
أعلنت
هيئة الطيران المدني
السعودي، عن وفاة مقيم بعد تعرض
مطار الملك فهد الدولي
لاعتداء.
وقالت الهيئة، "وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين بعد تعرض
مطار الملك فهد الدولي
لاعتداء مساء الأربعاء".
وأضافت هيئة الطيران "الاعتداء على مطار
الملك فهد الدولي
بالدمام أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها".
وكانت
وزارة الطاقة السعودية
أعلنت، الأربعاء، مقتل شخصين، إثر محاولة استهداف منشأة في حقل الشيبة النفطي بالمنطقة الشرقية.
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