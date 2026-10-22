واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب اهداف في إيران

وجاء في التقرير: "تستعد وإسرائيل لاحتمال شن ضربات متجددة على بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني".وأضاف: "تستهدف هذه الضربات منشآت نووية وأنظمة صواريخ، وربما البنية التحتية للطاقة".وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن اقتربت مؤخرا "بدرجة كبيرة" من استئناف القتال وشن ضربة على إيران.بينما أكد المتحدث باسم الإيراني العميد محبي، أن أي عدوان جديد سيتم الرد عليه بقوة تفوق أي وقت مضى.يأتي ذلك خلال فترة يشهد فيها الملف الإيراني تصعيدا خطيرا، حيث أفادت صحيفة " تايمز"، بأن أعد بتوجيه من ، خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران تقوم على حملة مكثفة تستمر 3 أيام.