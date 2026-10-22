ترامب: شيء ما سيحدث في ايران

وصرح الرئيس الأمريكي بأن لا تتفاوض مع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أمرا ما سيحدث قريبا نسبيا.وأكد أن بلاده تخوض صراعا محدودا مع إيران، معربا عن قناعته بأنه أرسل الصفقة الحقيقية إلى هناك. وأردف قائلا إنهم يحققون أداء جيدا للغاية عسكريا وماليا في مواجهة إيران.وردا على سؤال صحفية أمام سلم الطائرة الرئاسية حول وجود تطورات أو استمرار المفاوضات مع إيران، أجاب بأنها مستمرة إلى حد ما، لكنهم سيرون ما سيحدث.وعند سؤالها عما إذا كان قد تخلى عن الأمر أو انتهى من التفاوض مع الإيرانيين، نفى ترامب ذلك، مؤكدا أنهم لا يتفاوضون معهم حاليا، لكنهم سيصلون إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى قريبا نسبيا، مرجحا أن يكون ذلك بعد الانتخابات. وشدد على أن ما تم إنجازه مع إيران يعد أمرا مذهلا.وفي سياق متصل، أكدت صحيفة تايمز الأمريكية أن واشنطن وتل أبيب تستعدان لاحتمال شن ضربات متجددة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في . وأوضح التقرير أن هذه الضربات قد تستهدف منشآت نووية وأنظمة صواريخ، وربما البنية التحتية للطاقة. وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن اقتربت مؤخرا بدرجة كبيرة من استئناف القتال وشن ضربة على إيران.