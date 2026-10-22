فرنسا تسجل أول وفاة بشرية بفيروس شاموندا.. ماذا نعرف عنه؟

وقالت السلطات الفرنسية إن المريض توفي في أوائل تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الدراسات السريرية والبيولوجية والوبائية لا تزال مستمرة للتحقق من تفاصيل الحالة.شاموندا هو فيروس معدٍ يصيب الحيوانات، وينتمي إلى جنس «أورثوبونيافيروس»، واكتُشف للمرة الأولى في نيجيريا خلال ستينيات الماضي. ويصيب الفيروس الماشية بصورة رئيسية، وينتقل عبر لدغات حشرات صغيرة ماصة للدم من جنس «كوليكويدس».وكان يُعتقد أن الفيروس لا ينتقل إلى البشر، ما يجعل الحالة الفرنسية أول إصابة بشرية موثقة به، وفق المعلومات التي أعلنتها السلطات.أكدت أنه لا توجد، وفق المعلومات المتاحة حالياً، أدلة علمية تؤكد انتقال الفيروس عبر استهلاك اللحوم أو أو المنتجات المصنعة منهما، كما أشارت إلى عدم تحديد مخاطر على الصحة العامة في الوقت الراهن.وتواصل الجهات المختصة إجراء الفحوص والدراسات اللازمة لفهم ملابسات الإصابة، وتحديد كيفية حدوثها، في ظل محدودية المعلومات المتاحة عن انتقال الفيروس إلى البشر.وتكتسب الحالة أهمية علمية لكونها أول إصابة بشرية موثقة بالفيروس، إلا أن تسجيلها لا يعني، بحد ذاته، وجود انتشار بين البشر أو تفشٍّ وبائي.