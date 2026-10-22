"التحالف" يعترض 4 مسيرات بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة

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أعلن " لدعم في اليمن"، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بمنطقتي والمدينة المنورة، وذلك بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيرة أخرى في أجواء .



ويأتي إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن ، عن هذه الاعتراضات الجوية بعد حوالي 14 ساعة على إعلان سابق له باعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة بالمنطقة الشرقية.

هذا ولم يصدر عن الحوثيين حتى الساعة أي بيان عن استهداف العاصمة بطائرة مسيرة.



وعلى صعيد متصل، أمرت بعض دبلوماسييها وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، عقب سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها المملكة.