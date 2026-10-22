شيخ الأزهر يعلق على استهداف مطار الملك فهد بالسعودية

وأكد أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقواعد الإنسانية والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلًا عن كونه اعتداءً على مبادئ وأحكام وقيمها وأخلاقها.وشدد الأزهر على رفض الاعتداء على المنشآت المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر، مؤكدًا أنه لا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال مهما كانت الأسباب، وداعيًا إلى وضع حد لهذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة.وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الاعتداءات على المملكة فورًا، بما يحفظ أرواح المدنيين ويمنع اتساع دائرة الصراع والحروب، ويصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها.من جانبها أعربت عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة ، في استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسئول.وشددت على رفضها القاطع لتلك الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، كما تؤكد مصر مجدداً تضامنها الكامل ووقوفها بجانب المملكة العربية الشقيقة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة جزء لا يتجزأ من العربي والمصري.