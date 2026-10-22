باكستان تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة (داعمي الإرهاب) العابر للحدود

وقال المستشار في البعثة لدى ، أجمل: إن "بلاده فقدت أكثر من 4700 شخص خلال السنوات الثلاث الماضية جراء الإرهاب"، مشدداً على "ضرورة تفكيك الشبكات المسلحة التي تهدد أمن الدول المجاورة لأفغانستان".وطالب أجمل "بمحاسبة الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى الجماعات المسلحة، بما فيها باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وتشديد الرقابة على العملات المشفرة لمنع تمويل الإرهاب، كما انتقد الضربات على الأراضي الباكستانية في مايو/ أيار 2025، قائلاً إنها أودت بحياة 54 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و13 امرأة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة بلاده".وشددت إسلام آباد على "ضرورة التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير المصير"، داعية إلى "ضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في إجراءات مكافحة الإرهاب".